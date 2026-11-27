El balneario paranaense ahora contará con casi 300 metros de costa habilitados para bañistas. Asimismo, se continúa con las tareas habituales de mantenimiento del predio y limpieza de camalotes en la orilla. Se recuerda a la población que se encuentra inhabilitado el sector de juegos y una parte del sector de parrillas.

En el marco de las tareas habituales de mantenimiento en el complejo Thompson, la Municipalidad ampliará en los próximos días el sector de balneario sobre la playa, que contará con casi 300 metros de costa habilitados para bañistas. Además, está disponible el servicio de préstamo de sillas y sombrillas, de 8.30 a 19.30, con la entrega de dos sillas y una sombrilla por persona. Para acceder, se debe presentar el DNI de una persona mayor de edad, que quedará en resguardo durante el préstamo.

“En los próximos días se va a habilitar una extensión más porque hemos notado que la gente disfruta mucho, por eso extendemos la playa tomando las medidas de seguridad necesarias para los bañistas”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduan.

“También seguimos colocando cartelería donde indicamos qué zona está inhabilitada para el usuario, más que nada en la parte del camping. Seguimos monitoreando cómo evoluciona la situación del río y cada vez que nos permita avanzar para recuperar un espacio más para la comunidad, estamos atentos a hacerlo”, sostuvo Paduán.

Asimismo, de cara a la temporada estival, se ultiman los detalles para habilitar las instalaciones del Camping Toma Vieja, con reparaciones en la piscina y en el sector de parrillas y mesas.