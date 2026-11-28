Adrián Esteban Olmedo y Juan Gabriel Franco fueron hallados sin vida dentro de un Fiat 147. El jefe de la Departamental La Paz, Carlos Schmunck, confirmó que trabajan sobre al menos tres hipótesis distintas, una de las cuales cobró mayor fuerza.

Avanza la investigación por el doble crimen ocurrido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de La Paz, donde Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24 años, fueron encontrados sin vida dentro de un Fiat 147, con heridas de arma de fuego. Los investigadores trabajaban sobre distintas hipótesis para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, brindó detalles sobre las actuaciones policiales y confirmó que, en principio, ninguna de las víctimas registraba antecedentes policiales.

El funcionario explicó que efectivos de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera acudieron al barrio Feria tras recibir llamados telefónicos que alertaban sobre detonaciones de armas de fuego. Al arribar al lugar, constataron que ambos hombres se encontraban sin vida dentro del automóvil.

La investigación por el doble crimen en La Paz

El fiscal Facundo Barbosa se hizo presente en el lugar y supervisó las tareas desarrolladas por personal de Criminalística y el médico forense. Asimismo, la Policía comenzó a recabar información y testimonios para avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio.

“Se están realizando algunas diligencias, algunos testimonios se están levantando y le podría decir que se está bien encaminado en cuanto a la investigación”, expresó Schmuck.El jefe departamental señaló que las actuaciones también contaban con la colaboración de la División Homicidios de Paraná. No obstante, evitó brindar precisiones que pudieran comprometer el desarrollo de la causa.

Las víctimas no registraban antecedentes policiales

Consultado sobre los antecedentes de Olmedo y Franco, Schmuck indicó que, de acuerdo con la información recabada hasta el momento, ninguno de los dos registraba antecedentes policiales.

En cuanto a las posibles motivaciones del ataque, el comisario mayor confirmó que los investigadores analizaban diferentes líneas de investigación. “Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra”, reveló el funcionario policial.

Sin embargo, aclaró que aguardaban finalizar las entrevistas con familiares y allegados de las víctimas antes de brindar mayores precisiones sobre las circunstancias que podrían haber desencadenado el doble crimen.

Trasladaron los cuerpos a Oro Verde para realizar las autopsias

Tras las primeras pericias, los cuerpos de Olmedo y Franco fueron trasladados al hospital de La Paz, donde permanecieron hasta la llegada del vehículo de la morgue procedente de Paraná.

Posteriormente, fueron derivados a la localidad de Oro Verde para la realización de las correspondientes autopsias, cuyos resultados serán incorporados a la investigación judicial.

La Policía continuaba con la recolección de testimonios y elementos probatorios para establecer el móvil del doble homicidio e identificar a sus autores.