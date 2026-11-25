Un siniestro vial se registró en calle Brown, donde una motociclista perdió el equilibrio y cayó al asfalto tras rozar un automóvil. La mujer circulaba en moto cuando un automóvil Volkswagen Vento se habría cruzado en su camino. El accidente ocurrió entre las calles Blas Parera y Rondeau.

Según relató la conductora de la moto a los agentes policiales que la asistieron en el lugar, circulaba por calle Brown en sentido este-oeste, entre Blas Parera y Rondeau, cuando el auto, que transitaba en sentido contrario, se habría cruzado en su trayectoria.

En esas circunstancias, la motociclista rozó la parte trasera del vehículo, perdió el equilibrio y cayó al asfalto junto con la moto.

Se desconocía el estado de salud de la mujer, que fue asistida primero por vecinos y esperaba la llega de personal de salud para su traslado. No se sabía tampoco el carácter de las lesiones, que serían determinadas cuando reciba la atención en el hospital.