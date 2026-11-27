La tecnología, utilizada en otros países, permite montar defensas de manera rápida, con facilidad de transporte y sin requerir una gran cantidad de personal.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura a través de la Dirección de Hidráulica y la Dirección de Defensa Civil (DC), junto al municipio de Paraná, realizaron una prueba en Puerto Sánchez de un nuevo sistema de muros lineales de contención.

La instalación del sistema se llevó adelante con la participación del director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, y del director de DC, Víctor Chanenko, junto a sus respectivos equipos técnicos. También colaboró el municipio paranaense, que aportó maquinaria para el llenado de las celdas que conforman el sistema.

La iniciativa surgió a partir de una presentación de la empresa proveedora, convocada por la Dirección de Hidráulica para conocer las características y prestaciones de estas barreras lineales contra inundaciones. La experiencia permitió evaluar su funcionamiento y obtuvo resultados satisfactorios.

La dirección general de Hidráulica destacó que se trata de una tecnología inédita en la provincia y señaló que representa un avance en materia de prevención y respuesta ante emergencias hídricas.

«Es un sistema muy eficiente, práctico y rápido de armar. Además, es fácil de transportar y no requiere demasiado personal para su instalación. En pocas horas permite alcanzar extensiones y alturas importantes, lo que facilita las tareas de defensa», explicó Pintos.

También indicó que este tipo de soluciones ya se utiliza en otros países y que su incorporación podría fortalecer las herramientas de trabajo de las áreas provinciales encargadas de la gestión del riesgo hídrico, especialmente ante los escenarios previstos por el fenómeno de El Niño.

Durante la demostración también se destacó la recepción positiva de los vecinos de Puerto Sánchez, quienes pudieron observar las características del dispositivo y sus posibilidades de aplicación para proteger sectores vulnerables ante eventuales crecidas.