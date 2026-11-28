Los internos de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná confeccionan bolsas de contención en los talleres laborales, que serán destinadas a las zonas afectadas por la crecida de los ríos. La iniciativa se enmarca en las acciones preventivas que lleva adelante el gobierno provincial ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y se desarrolla a través de los talleres laborales del Servicio Penitenciario provincial, con la intervención de la Dirección Principal de Industria y la Dirección de Administración. Para esta tarea, la provincia adquirió tela plastillera e hilo de nylon de 40 milímetros, materiales con los que se elaboran diariamente alrededor de 100 bolsas bajo la supervisión de los maestros de taller.

En esa línea, el director principal de Industria del Servicio Penitenciario, prefecto José Osuna, explicó el circuito de producción y distribución: «A través de un maestro que les enseñó a los internos, confeccionamos las bolsas plásticas, realizamos la inspección correspondiente y luego las entregamos al Ministerio, que es el encargado de distribuirlas a Defensa Civil o a los cadetes de Policía que realizan el rellenado».

Por su parte, el director de Industria de la Unidad Penal Nº 1, Carlos Wolfenson, destacó la predisposición de las personas alojadas en el establecimiento para participar de esta tarea: «Los internos lo toman de muy buena manera porque están acostumbrados a las labores de los talleres y están dispuestos a colaborar y cumplir con las directivas».

Asimismo, Wolfenson señaló que, si bien la unidad cuenta con equipamiento destinado a distintos rubros, como carpintería, herrería y elaboración de pastas, la producción de las bolsas de contención requiere combinar el uso de máquinas de coser industriales con tareas manuales. El trabajo se realiza de manera coordinada entre las personas privadas de la libertad y el personal responsable de los talleres.