El Departamento Ejecutivo Municipal, estableció por decreto un incremento salarial del 5%, que se liquidará con los haberes de noviembre, y el pago de una suma fija de $150.000 de carácter no remunerativo y no bonificable a abonarse en el mes de enero.

En el marco de la Mesa de Diálogo Salarial, el Departamento Ejecutivo Municipal presentó inicialmente una propuesta de incremento salarial del 5%, distribuido en un 3% en noviembre y un 2% en diciembre. Luego de recibir y analizar las contrapropuestas formuladas por las entidades sindicales, el Municipio mejoró su oferta inicial, proponiendo otorgar el 5% íntegramente en noviembre e incorporar una suma fija de $150.000 en enero de 2027, en consonancia con los planteos realizados en las contrapropuestas.

Si bien no se logró arribar a un acuerdo, el Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido instrumentar mediante decreto, el último incremento ofrecido que se liquidará con los haberes de noviembre al igual que el bono que se liquidará durante el mes de enero.

El Municipio ratificó la voluntad de sostener el salario de los trabajadores municipales y retomar el diálogo a fin de evaluar la evolución de las variables económicas y el aumento otorgado.