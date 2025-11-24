Buscan identificar a automovilista que circuló indebidamente por la bicivía de la costanera de Paraná

El automóvil evitó la fila de vehículos y avanzó por el espacio destinado a bicicletas, poniendo en riesgo la integridad de quienes utilizaban ese espacio para pasear o hacer actividad física. El municipio analiza las cámaras de seguridad para avanzar con sanciones.

Un automóvil circuló indebidamente por el sector de bicivía que se encuentra en la costanera de Paraná. El hecho ocurrió este domingo y quedó registrado en un video que filmó una persona que disfrutaba la tarde en la barranca.

En las imágenes se puede observar al vehículo evitando la fila y avanzando por el espacio destinado exclusivamente para bicicletas. La peligrosa maniobra puso en riesgo la integridad física de los ciclistas que transitaban por el lugar. El hecho generó preocupación en la comunidad.

Jonathan Javier Rodríguez Mari, Subsecretario de Tránsito y Ordenamiento Urbano de Paraná, confirmó a Elonce que están al tanto del suceso y ratificaron que “se están analizando las cámaras de seguridad para identificar al responsable del vehículo y avanzar con las actuaciones correspondientes”.

Indicaron que “se puso en riesgo la integridad de terceros” y “se desconocen los motivos por los cuales el conductor o conductora realizó esta maniobra totalmente indebida”.

Las autoridades municipales reiteran la importancia de respetar las normas de tránsito y el espacio público.