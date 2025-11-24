Fatal accidente en Acceso Norte de Paraná: la identidad de la víctima y otros detalles

El conductor de 39 años falleció al impactar su auto contra un bloque de cemento en el Acceso Norte. “Estamos trabajando para determinar qué originó el despiste del vehículo ”, informó el jefe de la Comisaría Decimocuarta.

Un fatal accidente ocurrido este lunes alrededor de las 6:30 en el Acceso Norte de Paraná sumó nuevos datos con el correr de las horas. El siniestro tuvo lugar entre López Jordán y Circunvalación, cuando un vehículo que ingresaba hacia la ciudad impactó violentamente contra uno de los muros separadores de carriles.

El jefe de la Comisaría Decimocuarta, Alexis De Souza, confirmó a Elonce que el aviso del accidente se registró “alrededor de las 6:30 de la mañana, en el Acceso Norte, mano a Paraná, cerca de la planta de gas, entre López Jordán y Circunvalación”.

Según detalló De Souza, el vehículo involucrado fue un Suzuki Fun de color rojo, conducido por un hombre oriundo de Paraná. “El auto viajaba desde Colonia Avellaneda y, por causas que se tratan de establecer, colisionó con el bloque de cemento que separa los carriles en el Acceso Norte, volcando uno de los bloques hacia el carril contrario”, explicó el funcionario policial.

Tras el violento impacto, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, donde se confirmó que había ingresado sin signos vitales.

Intervención fiscal y actuaciones de rigor

“Desde el lugar le dimos intervención al fiscal de Delitos Complejos, el doctor Juan Pereyra. La persona fallecida fue trasladada a la Morgue para continuar con las actuaciones de rigor”, señaló De Souza sobre los procedimientos posteriores al accidente.

Efectivos policiales realizaron peritajes y relevamientos fotográficos en el lugar, con el objetivo de esclarecer con precisión qué provocó la pérdida de control del vehículo.

La identidad de la víctima

Se confirmó la identidad del conductor fallecido: se trata de Sergio Otero, de 39 años, oriundo de Paraná.