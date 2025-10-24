Colectivos del servicio metropolitano ya permiten pagar con tarjeta, celular o código QR

Las líneas metropolitanas del servicio urbano de pasajeros ya incorporaron validadores que permiten abonar el boleto con tarjetas sin contacto, celulares con NFC o mediante código QR. El sistema complementa a la tarjeta SUBE y ya funciona en varias localidades del área metropolitana.

Los colectivos del servicio metropolitano de Paraná -líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15-, excepto las unidades 0 km, incorporaron máquinas validadoras que permiten pagar el pasaje con tarjetas sin contacto, celulares o relojes con NFC, así como códigos QR, pudo corroborar Elonce.

De esta manera, los pasajeros que viajan en los recorridos urbanos y suburbanos que conectan Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana ya pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas Visa y Mastercard de cualquier banco, además de dispositivos móviles compatibles.

Cómo funciona el nuevo sistema de pago

El procedimiento es similar al uso de la tarjeta SUBE. En primer lugar, el usuario debe indicar al chofer el destino, pero no necesita especificar el medio de pago.

Con tarjeta o dispositivo sin contacto (NFC): se acerca la tarjeta Visa o Mastercard, el celular o reloj con tecnología NFC al validador del colectivo, hasta que la pantalla indique que el pago fue realizado correctamente.

Con código QR: los pasajeros pueden utilizar la app BNA+ o la app SUBE. En ambos casos, se genera un código QR que se presenta frente al lector ubicado en la parte inferior del validador SUBE hasta que el pago sea confirmado.

Pasos según la aplicación utilizada

En BNA+, se selecciona la opción “Viajar con QR” y se acerca el código al lector del validador.

En la app SUBE, se accede a “SUBE Digital”, se elige “Pagar con QR” y se apunta el código frente al lector.

El sistema no requiere conexión a internet al momento de abonar y el valor del boleto es el mismo que con la SUBE tradicional. Sin embargo, se aclaró que los descuentos de la Tarifa Social Federal, los atributos locales y la RED SUBE solo se aplican con la tarjeta SUBE física o digital.

Para pagar más de un pasaje, se debe esperar unos segundos y generar un nuevo QR.

La herramienta es compatible con celulares Android e iOS y no requiere funciones especiales más allá de la cámara, según la información disponible en Argentina.gob