Autorizan a faltar al trabajo el lunes a estatales entrerrianos que sean autoridades de mesa

El Gobierno provincial dispuso que los trabajadores estatales que actúen como autoridades de mesa en las elecciones del domingo no deberán concurrir a sus lugares de trabajo el lunes. La medida se formalizó mediante el decreto 2895 y la inasistencia será justificada.

El Gobierno de Entre Ríos resolvió autorizar a los trabajadores estatales que se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones de este domingo 26 de octubre a no concurrir a sus lugares de trabajo el lunes siguiente, sin que esto afecte su salario ni los adicionales correspondientes.

La disposición fue establecida mediante el decreto provincial Nº 2895, y establece que la medida alcanza a todos los agentes dependientes del Estado provincial.

Justificación de la inasistencia

El decreto indica que la inasistencia del día lunes 27 de octubre se considerará justificada, “no generando efecto alguno a los fines de la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo”.

Además, se detalla que la condición de autoridad de mesa deberá acreditarse mediante el documento de notificación emitido por la Secretaría Electoral Nacional.

Invitación a otros sectores

El texto oficial también invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los municipios de la provincia y al sector privado a adherir a la medida, con el propósito de extender el beneficio a todos los trabajadores que participen del acto electoral.

El decreto remarca que la decisión se enmarca en una práctica que ya se ha aplicado en comicios anteriores, donde se facultó la no concurrencia laboral para quienes se desempeñaron en tareas electorales.

Antecedente y fundamento de la medida

En sus considerandos, la norma recuerda que en anteriores elecciones se había dispuesto un régimen similar para reconocer el esfuerzo y la carga horaria que implica la función de autoridad de mesa durante los comicios.

“En anteriores elecciones se ha establecido como práctica facultar la no concurrencia a los lugares de trabajo el día hábil posterior al comicio, a aquellos agentes dependientes del Estado Provincial que se hayan desempeñado como Autoridades de Mesa”, señala el documento oficial.

De esta forma, los empleados públicos entrerrianos que participen de la jornada electoral como autoridades de mesa no deberán presentarse a trabajar el lunes y conservarán el cobro íntegro de sus haberes y adicionales.