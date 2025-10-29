Colectivos: se levantó el paro en Paraná

Tras cuatro horas sin transporte urbano en Paraná, choferes confirmaron decidieron levantar la medida de fuerza que se inició este mediodía y las unidades vuelven a las calles. La Municipalidad había intimado a las empresas a normalizar la circulación.

Tras un sorpresivo paro que paralizó durante cuatro horas el transporte urbano de pasajeros en Paraná, los choferes decidieron levantar la medida de fuerza y restablecer el servicio. La decisión se tomó durante la tarde de este miércoles, luego de una asamblea gremial convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos.

El cese de actividades comenzó al mediodía y afectó a las líneas urbanas de la capital entrerriana, mientras que el servicio metropolitano no estuvo comprendido en la medida. La interrupción generó complicaciones para cientos de usuarios que, en plena jornada laboral, se encontraron sin colectivos disponibles.

Desde UTA Entre Ríos informaron a Elonce que el levantamiento del paro fue decidido tras un extenso debate entre los trabajadores, aunque el conflicto de fondo “sigue sin resolverse”. La incertidumbre se centra en la situación laboral de los choferes ante la inminente finalización del contrato de concesión del servicio, previsto para el próximo 7 de diciembre.

Intimación municipal a las empresas

En medio del conflicto, la Municipalidad de Paraná emitió una intimación formal dirigida a las empresas que integran Buses Paraná, exigiendo la reanudación inmediata del servicio. El documento, firmado por la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, fue enviado a Mariano Moreno y ERSA Urbano, concesionarias del sistema de colectivos.

“Se intima formalmente para que de inmediato se restablezca el servicio en la ciudad de Paraná, que debe contar los días hábiles con un total de 80 coches en el turno mañana. Siendo las presentes el inicio de trámite administrativo de ley”, señala el texto oficial.

La intervención municipal fue determinante para acelerar la resolución del conflicto, en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores y las autoridades empresariales.

Malestar e incertidumbre

Durante la asamblea realizada en la explanada de la empresa Mariano Moreno, en calle 3 de Febrero, los choferes expusieron sus preocupaciones respecto al futuro laboral y expresaron diferencias con la conducción gremial. Según trascendió, la decisión de retomar las tareas se tomó para evitar sanciones y ante la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria.

Si bien los colectivos comenzaron a reanudar sus recorridos en horas de la tarde, persiste el malestar en el sector. Los trabajadores advirtieron que podrían volver a adoptar medidas si no se garantizan las condiciones laborales una vez concretada la nueva concesión.