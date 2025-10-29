Transporte San José detalló qué aspectos priorizará para contratar personal

La empresa de transporte San José recordó que está recibiendo currículums y detalló qué aspectos tendrá en cuenta a la hora de dar prioridad en la posible incorporación de actuales trabajadores.

Transporte San José, la empresa que se hará cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná a partir de diciembre, emitió un comunicado en el hace referencia a la incorporación de personal. La aclaración surge en medio de los conflictos y el paro sorpresivo que se realizó este miércoles y dejó a los usuarios sin colectivos durante cuatro horas.

En el comunicado, la empresa recuerda que está recibiendo currículums vitae de personas interesadas en ocupar diversos cargos dentro de la compañía. Los puestos disponibles son para conductores, mecánicos y personal administrativo especializado en el tráfico urbano.

En cuanto a los requisitos, la empresa subraya que dará prioridad a los postulantes que acrediten experiencia previa en el rubro, además de una buena conducta y antecedentes laborales comprobables en la ciudad de Paraná. «La empresa mantiene la intención de contratar a personas capacitadas para brindar un servicio eficiente y de calidad,».