Comienza el cronograma de pago de becas provinciales

Desde el Instituto Becario Provincial se adelantó que este miércoles, jueves y viernes se abonará el último mes de pagos del cronograma de becas 2025.
Se trata del último tramo, para luego retomar su cobro a partir de marzo del 2026 para completar las 9 cuotas establecidas tanto para nivel secundario como superior.
Cronograma noviembre
Miércoles 5 / Finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos
Jueves 6 / Finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos
Viernes 7 / Finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos