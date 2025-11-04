Provinciales

Comienza el cronograma de pago de becas provinciales

Desde el Instituto Becario Provincial se adelantó que este miércoles, jueves y viernes se abonará el último mes de pagos del cronograma de becas 2025.

Se trata del último tramo, para luego retomar su cobro a partir de marzo del 2026 para completar las 9 cuotas establecidas tanto para nivel secundario como superior.

Cronograma noviembre

Miércoles 5 / Finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos

Jueves 6 / Finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos

Viernes 7 / Finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos

