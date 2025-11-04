El hombre que incendió departamentos en Concordia está grave y con pronóstico reservado

Fue hallado desvanecido. Está en Terapia Intensiva con quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono.

El hombre que provocó un incendio en un complejo de departamentos en Concordia fue internado en Terapia Intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat y su pronóstico es reservado.

El parte médico indica que “el paciente ingresó por presentar intoxicación por monóxido de carbono, aparentemente autoinfringida”.

Cabe destacar que, este lunes, el individuo quiso explotar tres vehículos e incinerar las unidades habitacionales, donde había inquilinos, tras un conflicto con su pareja, en un contexto de violencia de género.

Mientras se acudía al lugar a sofocar las llamas y tratar de desactivar su ataque, el hombre fue encontrado por policías y bomberos en la parte trasera del lugar. Lo hallaron desvanecido.

Detalles del parte médico

El hombre presentó “vibrisas quemadas, con presencia de ollín en narinas, escoriaciones sobre región nasal y deterioro del sensorio”. Por este motivo, su estado era de “regular a mal estado en general”, con sus “pupilas mioticas e hipotensión sostenida”. Además, le retiraron líquido “con olor a componentes de combustión” a través de una sonda nasogástrica.

