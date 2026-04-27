Con música y feria, la provincia conmemorará el Día del Trabajador

Este viernes 1° de mayo, tendrá lugar la segunda edición del encuentro por el Día del Trabajador, que organiza el Gobierno de Entre Ríos. Será desde las 15, en la Plaza San Miguel, de Paraná, y consistirá en una feria de emprendedores, con más de 40 stands, variedad de food trucks y espectáculos musicales. También se inaugurará una muestra alusiva en el Museo Histórico.

El evento es organizado por las secretarías de Trabajo y de Cultura, dependientes del Ministerio de Gobierno, y contará con la participación de sindicatos de trabajadores.

Con esta actividad se busca conmemorar las luchas obreras históricas en Entre Ríos y promover un espacio de encuentro para los trabajadores. En ese marco, se realizará una feria de emprendedores, con más de 40 stands, variedad de food trucks y espectáculos musicales, sobre calle Buenos Aires, entre Laprida y Alameda de la Federación, en la capital provincial.

Entre artistas, técnicos y emprendedores, la actividad es además una instancia de trabajo para más de 100 personas. También se inaugurará la muestra Manos que hacen mundo, en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, de 15 a 18, que incluirá antiguos elementos de trabajo y material fotográfico histórico aportado por sindicatos y espacios museográficos, además de pinturas alusivas que forman parte de la colección del Museo de Bellas Artes.

En tanto, desde las 18, se desarrollará una variada actividad musical sobre la Plaza San Miguel, con la presencia de grupos que abarcan un amplio espectro de géneros musicales.

Sobre el escenario estarán: Brujazz: Quinteto de voces y piano con repertorio jazzístico y de fusión; Facundo Torresán Grupo: Acordeonista de Concepción del Uruguay, que ejecuta distintos géneros de la música folclórica entrerriana como chamamé, chamarrita, tanguito montielero, entre otros; Vintrack: Banda que recorre los grandes clásicos del rock nacional e internacional de las décadas de 1980 y 1990 con una impronta propia.

La conducción estará a cargo de Soledad Castañares, locutora nacional y comunicadora, conductora de Fiestas Populares, del programa radial La Calandria, integrante de la asociación civil De Costa a Costa.