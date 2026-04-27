El CGE pone en marcha el Plan Jurisdiccional de Matemática

Este martes 28 de abril será el lanzamiento oficial del Plan Jurisdiccional de Matemática, que alcanzará a 55 escuelas entrerrianas. La iniciativa apunta a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática a partir del trabajo conjunto entre nivel primario y secundario.

El Consejo General de Educación (CGE), a través de las Direcciones de Educación Secundaria, de Educación Primaria y de Educación de Gestión Privada, llevará adelante el Plan denominado «La articulación entre nivel primario y nivel secundario, un compromiso para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en Entre Ríos».

El encuentro se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Meet y continuará por la plataforma Atamá. Está enmarcado en el Plan Nacional de Alfabetización y en el programa Compromiso Federal por la Matemática, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación.

La capacitación contará con la participación de 55 escuelas entrerrianas y está destinada a directores departamentales de escuelas, supervisores, equipos directivos, docentes de Matemática del segundo ciclo de las escuelas primarias seleccionadas; y profesores de primer año del Ciclo Básico Común de las escuelas secundarias.

La iniciativa pone el foco en la articulación pedagógica entre niveles, con el objetivo de fortalecer las trayectorias escolares y generar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática desde una mirada integral.

«El Compromiso Federal por la Alfabetización considera que la enseñanza de la matemática trasciende el aula y necesita de una sociedad que la conciba como una forma de pensar y comprender el mundo, esencial para la vida, el ejercicio del pensamiento crítico y la participación ciudadana», sostuvo el director de Educación Secundaria, Omar Osuna.

En este sentido, «las distintas instancias de formación docente se presentan como un componente central para el diseño y la implementación de políticas de fortalecimiento de la enseñanza de la matemática, con el propósito de promover una integralidad en la formación inicial y continua de los docentes que asumen esta tarea de enseñanza», agregó.

«Para el nivel primario, este es un paso muy importante, ya que nos permitirá fortalecer las trayectorias escolares y favorecer que los estudiantes ingresen al nivel secundario con conocimientos sólidos y afianzados», remarcó la directora de Educación Primaria, Mónica Schoenfeld.