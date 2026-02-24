Con un tope del 30% de aumento, este miércoles operan los vencimientos del Inmobiliario Urbano

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsa para el viernes 6 una nueva edición de Mujer Activa. El evento se realizará desde las 19 horas en La Vieja Usina de Paraná, con feria de emprendedoras, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, en conjunto con la Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias de la Secretaría de Gestión Social, llevará adelante la tercera edición de Mujer Activa, una jornada que busca no sólo visibilizar y poner en valor el rol de las mujeres, sino también promover su participación activa en la vida comunitaria, social y económica.

La actividad tendrá lugar el viernes 6 de marzo desde las 19 horas en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861. Mujer Activa será una jornada abierta a toda la comunidad en la que se podrá disfrutar de una feria de emprendedoras, patio gastronómico, intervenciones artísticas y stands informativos.

Habrá más de 15 puestos de mujeres emprendedoras, algunas de ellas pertenecientes a la marca Manos Entrerrianas, y cinco puestos gastronómicos con propuestas saladas, dulces y de bebidas. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la provincia en la lucha por erradicar la violencia de género y en la construcción de una sociedad con mayor igualdad, apostando a un futuro con más equidad y oportunidades para todas las mujeres entrerrianas.