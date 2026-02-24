Incautaron un cargamento de 1.345 kilos de marihuana en La Paz: hay un detenido y dos prófugos

Un hombre fue detenido con más de una tonelada de marihuana en un operativo de la Policía de Delitos Rurales. Se negó a declarar. Otros dos prófugos son buscados por la Justicia Federal.

El pasado viernes 13 de febrero, en horas de la noche, un operativo de la Policía de Delitos Rurales permitió la detención de César Leonel Ramírez, un hombre de 34 años y con antecedentes penales por robo, cuando viajaba con dos cómplices en un vehículo por un camino vecinal en La Paz, Entre Ríos. El arresto ocurrió cuando los agentes interceptaron el utilitario Citroën Jumper que transportaba un cargamento de más de 1.345,5 kilos de marihuana.

El operativo tuvo lugar en el conocido Camino del Borello (también llamado calle Los Aromos), una vía de tierra que conecta La Paz con la ruta nacional 12. Tras la intervención policial, uno de los tres sujetos logró escapar y dos huyeron a pie, desapareciendo entre el campo. La investigación, bajo la conducción de la Justicia Federal, sigue buscando a los prófugos y tratando de esclarecer la ruta de la droga.

Detalles del operativo y el cargamento incautado

En el interior del vehículo interceptado, los agentes de la Brigada La Paz encontraron 61 bultos con un total de 1716 ladrillos de marihuana, lo que sumó más de 1 tonelada y 345 kilos de la droga. Además de la marihuana, hallaron un pequeño envoltorio con menos de un gramo de cocaína y otro con 16 gramos de cannabis.

El Citroën Jumper que transportaba el cargamento tenía pedido de secuestro desde el 2 de diciembre del año pasado. El detenido fue llevado a la Unidad Penal N° 1 y se abstuvo de declarar en la audiencia ante el juez federal Leandro Ríos.

Investigación en curso: posible origen y destino del cargamento

Según los primeros avances de la investigación, se cree que la droga podría haber llegado al departamento de La Paz a través del río Paraná, aunque aún no se sabe si el cargamento estaba destinado a otro lugar o si fue ocultado en algún domicilio de la ciudad antes de ser transportado. La Justicia Federal, a cargo del fiscal Leandro Ardoy, continúa siguiendo el rastro de los prófugos y analizando la ruta del cargamento.

Por ahora, César Leonel Ramírez permanece detenido con prisión preventiva, y la búsqueda de los otros dos implicados sigue en curso, mientras las autoridades intentan dilucidar más detalles sobre el origen y el destino de la droga incautada.