La sorpresiva lluvia registrada durante la madrugada marcará un miércoles con descenso térmico en Paraná. Se prevé una jornada estable, con máxima de 28°C, viento del sur y baja probabilidad de nuevas precipitaciones.

Tras las lluvias, se espera un miércoles con nubes y descenso térmico en Paraná, luego del chaparrón que sorprendió a vecinos de la capital entrerriana durante la madrugada. El fenómeno comenzó pasadas las 23:30 del martes y se extendió durante los primeros minutos de este miércoles, con una breve pero intensa caída de agua que abarcó distintos sectores del ejido urbano.

Según se pudo observar, nubarrones se concentraron sobre la ciudad y el cielo se iluminó con relámpagos antes de que se escucharan algunos truenos aislados. La precipitación no estaba prevista en el pronóstico oficial, aunque sí se había anticipado una baja en la temperatura.

Se espera que durante la jornada, el cielo se presente parcialmente nublado y el viento sopló del sector sur con intensidad leve a moderada.

Cómo seguirá el tiempo en Paraná

Para este miércoles, la temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que la mínima se ubica en torno a los 20°C. Las condiciones se mantendrán estables a lo largo del día, con baja probabilidad de nuevas precipitaciones y un ambiente típicamente estival.

De acuerdo al pronóstico extendido para Paraná, el jueves se registrará una mayor presencia de nubosidad y un leve descenso térmico. La temperatura máxima rondará los 25°C y no se esperan lluvias significativas en la región.

El viento continuará predominando del sector sur y sudeste, con intensidad leve a moderada durante gran parte del período.

Perspectivas para el fin de semana

Para el viernes podrían registrarse precipitaciones aisladas, con probabilidades que oscilarán entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima descenderá hasta los 17°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse cerca de los 28°C.

De cara al fin de semana, el tiempo tenderá a mejorar en Paraná. El sábado y domingo se prevé nubosidad parcial y temperaturas en ascenso, con máximas estimadas en 31°C y 33°C, respectivamente.