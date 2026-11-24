Personal municipal realiza este martes trabajos en la red cloacal de calle Andrés Pazos, entre Piedrabuena y Santa Cruz en Paraná, tras detectarse un hundimiento de la calzada. La intervención demanda un corte total de tránsito que podría extenderse hasta pasado el mediodía.

Un corte total de tránsito en calle Andrés Pazos se dispuso este martes por la mañana en Paraná, debido a los trabajos que realiza personal municipal en la red de desagües cloacales, en el tramo comprendido entre Piedrabuena y Santa Cruz.

La intervención se programó tras detectarse un hundimiento de la calzada asfáltica en ese sector. Los operarios realizan tareas de descubrimiento y verificación del estado y funcionamiento del caño colector de líquidos cloacales domiciliarios.

Los trabajos tienen como objetivo determinar si existe una rotura del conducto principal o de las conexiones domiciliarias y efectuar las reparaciones necesarias. Además, se realizarán tareas de limpieza y desobstrucción de la red cloacal.

Cortes de tránsito y recomendaciones

Debido a la intervención, se dispuso un corte total del tránsito vehicular en calle Andrés Pazos, entre Santa Cruz y Piedrabuena. También se interrumpirá la circulación desde la intersección de avenida Ramírez y Andrés Pazos.

Según se informó desde el Municipio, las tareas podrían extenderse hasta pasado el mediodía.

Se recomendó a los automovilistas circular con precaución por las inmediaciones del sector intervenido y tener en cuenta las restricciones vehiculares.