Obtener el DNI y el Pasaporte será más caro

Los incrementos para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) llegan hasta el 100%. La actualización, dispuesta mediante la Resolución 151/2026, establece cuatro tarifas diferentes de acuerdo con la modalidad elegida.

El Registro Nacional de las Personas actualizará los aranceles para tramitar el Documento Nacional de Identidad. Desde el 21 de noviembre, los precios variarán según el tipo de gestión y el plazo de entrega. Además, se establecieron nuevos valores para los pasaportes y requisitos para acceder al DNI gratuito.

El costo de tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá un fuerte incremento desde el 21 de noviembre de 2026. La actualización, dispuesta mediante la Resolución 151/2026, establece cuatro tarifas diferentes de acuerdo con la modalidad elegida: regular, exprés, al instante y para extranjeros.

Los nuevos valores implican subas de hasta el 100% respecto de los aranceles anteriores. La modificación forma parte de una actualización del esquema de tasas del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que también dispuso un incremento del 30% en los costos para obtener el pasaporte argentino.

Cuánto costará tramitar el DNI desde el 21 de noviembre

A partir de la fecha establecida, quienes necesiten renovar, actualizar o gestionar su documento deberán pagar el importe correspondiente al servicio seleccionado.

Los cuatro nuevos valores serán:

DNI regular: $20.000. Es la modalidad habitual de tramitación.

DNI exprés: $52.000. Permite recibir el documento mediante un procedimiento más rápido.

DNI al instante: $114.000. Es la alternativa de entrega inmediata, disponible en los puntos habilitados.

DNI para extranjeros: $40.000. Corresponde a la documentación de personas extranjeras que deben tramitar su identificación en el país.

De esta manera, el costo final dependerá de la modalidad elegida y de las características de cada trámite.

También aumenta el precio del pasaporte argentino.

La actualización tarifaria alcanza además a los documentos de viaje. Mediante la Disposición 759/2026, el Renaper estableció un nuevo esquema de aranceles expresados en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor quedó fijado en $1.000.

Los nuevos importes para obtener el pasaporte serán los siguientes:

Pasaporte ordinario regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000.

Asimismo, el pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas tendrán un costo de $130.000.

La actualización comenzará a regir a los 10 días de la publicación de la disposición en el Boletín Oficial. Según el organismo, el objetivo es sostener los estándares tecnológicos y de seguridad de los documentos, además de garantizar el financiamiento de los servicios.

Por otra parte, la reemisión del pasaporte no tendrá costo cuando se comprueben errores formales atribuibles al organismo emisor. Para acceder a esa exención, el reclamo deberá realizarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.