La inflación de octubre llegó al 2,2% y aumentó por segundo mes consecutivo

El dato implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto a septiembre, cuando se ubicó en 1,9 por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y las consultoras coincidieron en que la aceleración de los precios respondió, en gran medida, a los cambios en el régimen de Zonas Frías, que impactaron en las facturas de gas de miles de usuarios.

Caputo señaló que las modificaciones en el esquema de subsidios de Zonas Frías incidieron en la variación de la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Ese rubro contiene los gastos vinculados con los servicios básicos de los hogares y en octubre registró el mayor aumento con 4,2 por ciento.

Impacto de los cambios en zonas frías

En línea con la postura del funcionario nacional, el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, afirmó -y ya había adelantado- que gran parte del dato respondió a los cambios en las Zonas Frías. Según su estimación, esa modificación sumó más de 0,3 p.p. a la inflación de octubre.

“Lo que ocurrió es que tuviste el cambio de Zonas Frías; eso te dio más de 0,3 p.p. de inflación este mes”, sostuvo Menescaldi en conversación con Infobae. El economista calculó que, sin ese efecto, la inflación se ubicaba en 1,8%, por debajo del 1,9% registrado en septiembre.

La incidencia se explicó por la reducción de usuarios alcanzados por los subsidios en la boleta de gas: antes del cambio existían 3,4 millones de personas subsidiadas, sobre todo en la zona pampeana, y luego la cobertura bajó a 800.000. La diferencia entre ambos universos fue de 2,6 millones de personas.

Para Menescaldi, esa reducción se reflejó en el dato del Indec a través de la incidencia sobre las tarifas de gas. “El promedio de la inflación venía a la baja, salvo esta cuestión”, afirmó el especialista. Su evaluación ubicó al cambio de Zonas Frías como un factor distinto de la evolución que, según su análisis, mostró el promedio del índice.

En tal sentido, Justina Gedikian, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados, destacó que la aceleración tuvo nombre propio: los precios estacionales subieron 5,5% m/m, empujados por verduras, y los regulados 2,9% m/m por los aumentos de gas y combustibles.

“Eso explica que Vivienda, agua, electricidad y gas haya sido la división con mayor alza (4,2%) y que alimentos haya tenido la mayor incidencia en casi todas las regiones. La buena noticia vino por el lado del IPC núcleo, que moderó a 1,5% m/m desde 1,7% en septiembre y marcó el registro más bajo de los últimos meses. Esto sugeriría que el salto del índice general responde más a los componentes volátiles y a la corrección de tarifas que a un cambio en la tendencia”, argumentó.

Joaquin Aranguiz, economista de Fundación Libertad y Progreso (LyP) reconoció que en octubre la inflación fue mayor a lo esperado por todas las consultoras. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la mediana había (que proyectaron 1,8% en el REM) y ninguna de los 45 participantes había proyectado más de 2,1%.

“El rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, luz y gas (4,2%), recordar que rigen tarifas nuevas, y además hubo cambió en el tope de consumo con subsidio y se recortó el descuento de Zona Fría”, marcó. Y agregó que detrás vinieron las verduras, con subas de entre 7,7% y 14,5% según la región, los combustibles (entre 2,2% y 3,6%) y recreación y cultura (3,3%). La carne, en cambio, prácticamente no se movió. La suba de Alimentos y Vivienda, agua, luz y gas explican por sí solas casi la mitad de la inflación del mes.

¿Menor gasto público?

El salto de la inflación en octubre, según el discurso oficial, respondió a la decisión del Gobierno de reducir el gasto público destinado al Régimen de Zonas Frías. Pero la cuestión esta en que el aumento del ritmo inflacionario ocurrió sin que el Gobierno lograra el recorte del gasto que buscaba inicialmente.

Es que durante las negociaciones en el Congreso para aprobar los cambios en la Ley de Zonas Frías, el Ejecutivo acordó con los gobernadores del norte la incorporación de subsidios para zonas cálidas y muy cálidas. Esa concesión supone nuevas erogaciones públicas.

Inflación nucleo

Caputo difundió el detalle de las categorías del IPC. El índice general marcó 2,2%, pero la inflación núcleo registró 1,5%; los precios estacionales subieron 5,5%, y los regulados aumentaron 2,9%. Así, la suba de los regulados quedó por encima del dato general. Esa diferencia coincidió con la explicación oficial sobre el efecto de las modificaciones en el Régimen de Zona Fría en la división que incluye gas y otros servicios.

Los precios estacionales registraron el aumento más alto entre los tres componentes. Su variación de 5,5% superó en 3,3 p.p. al IPC general y en cuatro puntos porcentuales a la inflación núcleo.

Es que en el Ministerio de Economía eligieron quedarse con el dato de inflación núcleo que fue de 1,5%, el registro más bajo en 15 meses. Según el ministro, la variación mensual resultó la menor desde julio de 2025. Caputo sostuvo además que, salvo julio de 2025, no se observó una inflación núcleo de ese nivel desde enero de 2018. También indicó que la media móvil de tres meses de ese componente llegó al valor más bajo desde esa misma fecha.