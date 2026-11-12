Inocencia Fiscal: ARCA reglamentó la rebaja del 50% en las multas para pymes

El organismo avanzó en la implementación de otro de los aspectos de la norma sancionada en septiembre por el Congreso. Se podrá pedir hasta el 18 de diciembre. Alcanza a sanciones que están en litigio administrativo o en instancia judicial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó otro paso más en la implementación de las medidas contempladas en la Ley de Inocencia Fiscal II : reglamentó el procedimiento para que los contribuyentes puedan reclamar el beneficio de reducción de multas por infracciones formales del 50%.

Aunque la rebaja resulta importante, contadores advirtieron que resulta insuficiente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) dado el elevado monto que implica una penalidad de este tipo. A pesar de la quita, quedan importes elevados para abonar.

Se trata de sanciones por infracciones formales que no implican que el contribuyente haya dejado de pagar un impuesto o haya abonado de menos. En general, son retrasos.

La reglamentación quedó establecida a través de la Resolución General 5927 que se publicó en el Boletín Oficial y que fijó los requisitos que hay que reunir para pedir la rebaja de la penalidad.

De acuerdo con la normativa de ARCA, el beneficio rige para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs tramos 1 y 2), personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro en tanto que quedan expresamente excluidos los contribuyentes calificados como Grandes Contribuyentes.

Se podrán incluir multas por infracciones a los deberes formales previstos en los artículos 38, 39, vencidas desde el 2 de enero de 2026 cuyas infracciones se hayan cometido antes del 9 de octubre de 2026, siempre que no estén firmes o, estándolo, no hayan sido canceladas. Entre otros motivos, se trata de sanciones por presentar tarde documentación requerida por el organismo.

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La Resolución General indica que para acceder a la rebaja, los contribuyentes deberán cumplir formalmente con la obligación omitida que dio origen a la multa hasta el próximo 18 de diciembre de 2026, inclusive.

En los casos que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial requerirán, además de la subsanación de la falta, una presentación digital específica a través del servicio web de ARCA hasta la misma fecha límite, lo que implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por el saldo remanente. Esto es que si una persona ha cuestionado una multa por su totalidad, al acceder al beneficio, reconoce que ARCA tenía razón en el reclamo.

Beneficio insuficiente

El contador Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló al respecto que «la reducción de las multas por incumplimientos formales es bienvenida», aunque agregó que «resulta insuficiente».

El profesional consideró que, además, de la reducción de una multa del 50% prevista en la ley de Inocencia Fiscal II los contribuyentes pueden reclamar una rebaja del 25% prevista para ciertos casos en la Ley de Procedimiento Tributario.

«Aun con ambas reducciones, una multa de $3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación formal similar es un importe que la mayoría de las pymes no puede afrontar», dice el contador.

En ese sentido, sostiene que «es relevante que las multas por incumplimientos formales, que no implican falta de pago del impuesto, guarden proporción con la gravedad de la infracción y con la capacidad contributiva de quien las recibe, de modo que la sanción cumpla su función de promover el cumplimiento sin comprometer la continuidad de la empresa».