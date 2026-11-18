Ielpo será parte de la Selección Argentina en el Mundial de Marruecos y cumplirá su sueño de representar a Argentina

El deportista paranaense logró reunir los fondos para afrontar el viaje y será parte de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja.

Después de varios días de incertidumbre, Ángel Ielpo recibió la noticia que tanto esperaba: estará presente en el Mundial de Fútbol de Talla Baja, que se disputará en Marruecos del 20 al 30 de noviembre.

El jugador confirmó que logró conseguir el dinero necesario para afrontar los gastos y sumarse a la delegación nacional.

A sus 36 años, Ielpo tiene una extensa trayectoria con la camiseta argentina, con títulos mundiales, americanos y de la Eurocopa. Su recorrido lo convirtió en uno de los referentes de esta disciplina en Paraná.

Con el viaje confirmado, el paranaense se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional y sumar otra experiencia defendiendo los colores de la Selección.