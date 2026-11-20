El gremio rechazó la decisión del Gobierno provincial de cerrar la paritaria salarial y otorgar un aumento por decreto. La medida de fuerza se realizará el martes y miércoles de la próxima semana.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció un paro docente de 48 horas para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, en rechazo a la decisión del Gobierno provincial de dar por cerrada la negociación salarial y disponer un incremento por decreto.

La medida fue comunicada este viernes, luego de que la Secretaría de Trabajo notificara al sindicato sobre el cierre de la paritaria, apenas dos horas antes de una nueva audiencia prevista para esta jornada.

El conflicto se profundizó después de la reunión del viernes de la semana pasada, cuando los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. Ante la falta de acuerdo, los gremios solicitaron una nueva instancia de negociación.

Este lunes el Gobierno anunció que otorgaría el aumento por decreto y comunicó públicamente el cierre de las negociaciones.

El reclamo de AGMER

A través de un comunicado, AGMER cuestionó la decisión oficial y sostuvo que es la quinta vez en el año que el Gobierno dispone por decreto un incremento salarial rechazado por los docentes.

El sindicato consideró que “la imposición de un aumento por decreto no reemplaza la discusión salarial ni da respuesta a los reclamos de la docencia”.

En ese contexto, confirmó la convocatoria a 48 horas de paro para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

“La recomposición salarial sigue siendo una necesidad y una demanda irrenunciable. La responsabilidad de garantizar una verdadera negociación es del Gobierno provincial”, expresó AGMER al fundamentar la medida de fuerza.