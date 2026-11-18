Con goles de Paz, Álvarez, Mastantuono -todos por dos- y uno de Mac Allister, el seleccionado fue mucho más que su par centroamericano

La Selección argentina cerró el 2026 este martes, enfrentando en un amistoso internacional a Costa Rica, en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio “Mario Alberto Kempes” de Córdoba. El árbitro designado fue el brasilero Bruno Arleu.

La Albiceleste llega a este encuentro luego de la floja actuación que tuvo hace pocos días en el amistoso contra Uruguay, en el que pagó muy caro las desatenciones del inicio del segundo tiempo y terminó cayendo 2-1. Fue su primera presentación sin el astro rosarino Lionel Messi, que se retiró del equipo nacional tras más de dos décadas.

El conjunto nacional se puso rápidamente en ventaja, de la mano de Nico Paz. A los 35, amplió el marcador Julián Álvarez. A los 38, Paz volvió a aparecer y convirtió el resultado en goleada y, antes de finalizar la primera parte, la Araña hizo lo propio de nuevo para estampar el cuarto.

En el complemento, aparecieron Franco Mastantuono -por dos- y Alexis Mac Allister, para sellar el 7 a 0 final.