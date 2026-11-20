La actualización se realizará el 22 de noviembre, de 0 a 12, y afectará las recargas, las acreditaciones y los canales de consulta. Las tarjetas físicas y digitales que ya tengan saldo disponible podrán utilizarse para viajar con normalidad.

El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios servicios durante el fin de semana largo de noviembre. El mantenimiento está programado para el domingo 22, entre las 0 y las 12, y afectará las cargas, las acreditaciones y distintas consultas.

La actualización tecnológica busca mejorar el funcionamiento de la plataforma, según la información difundida por el organismo. Durante esas 12 horas no estarán disponibles varias operaciones que los usuarios realizan de manera presencial o digital.

La medida no impedirá pagar los viajes con tarjetas que ya tengan saldo acreditado. Por ese motivo, la recomendación es anticipar las recargas y completar su acreditación antes del inicio de los trabajos.

Qué operaciones de la tarjeta SUBE estarán suspendidas

Durante el mantenimiento no se podrán comprar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales. Esto implica que será necesario contar con crédito disponible antes de las 0 del domingo para utilizar la tarjeta SUBE durante la interrupción.

También quedarán temporalmente fuera de servicio la aplicación SUBE, la consulta de saldo y el sitio web oficial. La atención telefónica tampoco estará disponible durante la franja anunciada.

Además, se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO. Quienes utilicen esa herramienta deberán tener en cuenta que no podrán acceder a esa información mientras se realice la actualización.

Cómo se podrán pagar los viajes durante el mantenimiento

Las versiones física y digital de la tarjeta SUBE podrán seguir utilizándose para viajar si cuentan con saldo suficiente. La suspensión alcanza a las operaciones de carga y consulta, sin interrumpir el pago de pasajes con crédito previamente disponible.

En los colectivos que cuenten con esos medios habilitados también se podrá pagar con tarjetas Visa y Mastercard de débito, crédito o prepagas sin contacto. La disponibilidad dependerá del sistema de cobro de cada servicio.

Otras alternativas son los dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas y los códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas. Para evitar inconvenientes, los usuarios deberán verificar qué opciones acepta el transporte que utilizarán y anticipar las gestiones antes de las 0 del domingo.