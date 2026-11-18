El tránsito debió ser interrumpido luego de la colisión, ocurrida la mañan de este miércoles en la zona de Casa de Gobierno.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en calle Laprida al 330, entre Córdoba y Tucumán , cuando un automóvil salía de una cochera y no advirtió el paso de una moto que circulaba hacia Tucumán.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió heridas leves y ambos vehículos registraron importantes daños materiales, con destrucción prácticamente total en el rodado menor.

(Ahora)