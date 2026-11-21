El hecho ocurrió este sábado por la tarde en calle Baxada del Paraná, en la capital entrerriana. Un hombre y una mujer sufrieron heridas de arma blanca y fueron trasladados al hospital.

Un hombre y una mujer resultaron heridos con arma blanca en Bajada Grande, en Paraná, este sábado alrededor de las 17. Ambos fueron trasladados al hospital después de una discusión que, según publicó Reporte 100.7, habría comenzado por la presunta venta de un lechón.

El episodio ocurrió en calle Baxada del Paraná, donde intervino personal de la comisaría Quinta.

De acuerdo con la información difundida por el medio, una discusión vinculada con esa operación derivó en una pelea con armas blancas. El hombre y la mujer sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento no se informó su estado de salud ni se precisó la gravedad de las heridas. Tampoco se detallaron las circunstancias de las agresiones o si hubo otras personas involucradas.