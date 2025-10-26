Cuántos entrerrianos están habilitados para votar

En toda la provincia podrán votar en la jornada de hoy 1.155.693 electores, entre ellos 34.700 jóvenes que lo harán por primera vez. La jornada se desarrollará en 666 escuelas, con 3.469 mesas distribuidas en todo Entre Ríos.

De acuerdo a lo anunciado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) son 1.155.693 los entrerrianos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas de 2025, entre ellos 34.700 jóvenes lo harán por primera vez.

A nivel nacional, el proceso contará con 36.477.204 votantes, distribuidos en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas. Además, será la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel (BUP), que modificará la forma de emitir y contabilizar los sufragios.

El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de electores de la provincia, con 320.991 inscriptos, seguido por Concordia con 151.308 votantes y Gualeguaychú, que registra 104.285 habilitados.

En contraste, el departamento con menor número de electores es Islas del Ibicuy, con apenas 12.469 ciudadanos en condiciones de sufragar.

En total, en todo el territorio entrerriano se repartieron 3.469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación.

Electores por departamento en Entre Ríos

-Paraná: 320.991

-Concordia: 151.308

-Gualeguaychú: 104.285

-Concepción del Uruguay: 93.727

-Federación: 64.946

-La Paz: 61.190

-Colón: 60.841

-Gualeguay: 48.839

-Villaguay: 44.208

-Diamante: 44.193

-Nogoyá: 34.744

-Victoria: 33.297

-Tala: 25.070

-Federal: 24.309

-San Salvador: 17.410

-Feliciano: 13.866

-Islas del Ibicuy: 12.469.