Boleta Única Papel: qué pasa si marco mal o si me equivoco de candidato

La Cámara Nacional Electoral aclaró cómo debe actuar un votante que se equivoca a la hora de marcar. El procedimiento, paso por paso

La BUP, ahora, reúne en una sola hoja toda la oferta electoral del distrito, con las categorías de cargos en filas (diputados y senadores) y los partidos o frentes electorales en columnas. Cada votante debe marcar su opción dentro del casillero correspondiente, utilizando una lapicera provista por las autoridades de mesa o una propia.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró en las últimas horas algunas dudas alrededor del nuevo sistema. Una de las más frecuentes es qué sucede si un votante se da cuenta de que se equivocó a la hora de marcar los casilleros. En ese caso, el elector debe avisar al presidente de mesa para que se le entregue otra, sin hacer mayores aclaraciones para no caer en un voto cantado. La boleta reemplazada quedará resguardada en un sobre especial, según establece el procedimiento electoral.

El organismo nacional también aclaró que las tachaduras o enmiendas anularán el voto de forma definitiva y, por eso, se insta a solicitar una nueva papeleta.