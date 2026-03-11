Diputados acompañó el lanzamiento del Programa Prevención Mujer

El lanzamiento de esta iniciativa contó con el acompañamiento de la Cámara a través de su presidente, Gustavo Hein, y legisladores provinciales. La propuesta, denominada «Tu salud, tu fuerza y tu tiempo», optimiza los tiempos de atención y permite que los estudios médicos realizados en cualquier localidad tengan una disponibilidad digital inmediata para los profesionales de la salud.

Diputados formaron parte del lanzamiento del programa «Prevención Mujer: tu salud, tu fuerza, tu tiempo», por parte de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en el Centro de la Mujer del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER), desarrollado este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná. La propuesta fue presentada como “acción concreta e integral” para fortalecer la salud de las mujeres cuyo objetivo prioritario es informar y promover el acceso a estudios preventivos de patologías de cuello uterino y mama para todas las afiliadas de la provincia.

Tras el acto formal, el titular de Diputados, Gustavo Hein, destacó la importancia de articular esfuerzos entre Gobierno, OSER y CEMENER en orden a priorizar la prevención de la salud de la mujer. Subrayó que el valor central de la iniciativa radica en “acortar distancias y tiempos, lo cual permitirá que pacientes provenientes del interior realicen todas sus gestiones médicas en un solo lugar”. Asimismo, el diputado celebró los 10 años de trayectoria del CEMENER como un hito de vocación de servicio e indicó que el trabajo conjunto y una línea clara de cuidado mutuo son el camino para seguir avanzando en el derecho a la Salud.

Por su parte, la presidente de la Banca de las Mujeres, Género y Diversidad, Susana Pérez, calificó como un “honor” la puesta en marcha de este acuerdo que prioriza la salud preventiva frente a la medicina reactiva. La legisladora resaltó que “la unificación de los controles no solo representa un ahorro de tiempo y dinero para las pacientes, sino que también garantiza la eficiencia del sistema sanitario”. En ese sentido, puntualizó que la digitalización de los estudios permite que cualquier médico de la provincia acceda a la información de manera inmediata, independientemente de la localidad donde se encuentre la paciente. Se hicieron presentes, además, las diputadas Liliana Salinas y Julia Calleros.