Frigerio analizó con su gabinete el borrador de la Reforma Previsional

El mandatario y su equipo analizaron el proyecto de ley que aún está en desarrollo para modificar el sistema jubilatorio

El gobernador de Rogelio Frigerio presidió este miércoles una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde junto a autoridades provinciales y funcionarios del Poder Ejecutivo se abordaron distintos temas de gestión y se avanzó en el análisis del borrador del proyecto de reforma previsional.

Tras la reunión, la vicegobernadora Alicia Aluani explicó que estos encuentros permiten realizar un seguimiento del trabajo de cada área del gobierno. “Es una nueva reunión con todas las áreas, con todos los ministerios, donde uno releva cuál es el trabajo que está haciendo cada uno y, fundamentalmente, cuáles son los temas más urgentes para ver en qué etapa están y poder avanzar para resolverlos lo más pronto posible”, señaló.

La vicegobernadora destacó además la importancia de que todas las áreas del gobierno compartan información sobre sus acciones. “Siempre tratamos de conocer qué se está haciendo en cada área, porque de eso se trata: todos tenemos que estar en conocimiento de lo que hace el otro para tener una mejor comunicación y también una mayor fluidez con el ciudadano”, indicó. Y agregó: “Queremos que sepan que estamos trabajando todos los días desde las distintas áreas para resolver los problemas más urgentes, sin dejar de lado los que requieren más tiempo pero que también se siguen abordando”.

Durante la reunión se trabajó especialmente en el borrador del proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo provincial prevé presentar para su análisis a legisladores y gremios. “Es un trabajo que se realiza de manera articulada, no solamente con los ministros y directores, sino también con los gremios y los legisladores, para que cada uno pueda aportar su mirada y ver qué aspectos se pueden nutrir o modificar”, explicó Aluani.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es construir una propuesta consensuada que garantice la sostenibilidad del sistema previsional. “La idea es que entre todos podamos sacar adelante algo tan importante como la reforma previsional”, sostuvo.