El Municipio avanza con obras de saneamiento para mejorar la calidad de vida en vecinal Balbi

Los trabajos son en calle Cervantes, entre Reconquista y Gaboto. Contempla la conexión a la red cloacal de 45 familias de la zona. Además, se trabaja en conductos pluviales y la posterior pavimentación de la zona. La obra impedirá el escurrimiento hacia el arroyo Antoñico.

“El objetivo fundamental es hacer un saneamiento y una desvinculación de desagües pluviales y cloacales que llegaban al Antoñico”, detalló Eduardo Loréfice, secretario de planificación e Infraestructura.