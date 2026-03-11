El Municipio avanza con obras de saneamiento para mejorar la calidad de vida en vecinal Balbi

Los trabajos son en calle Cervantes, entre Reconquista y Gaboto. Contempla la conexión a la red cloacal de 45 familias de la zona. Además, se trabaja en conductos pluviales y la posterior pavimentación de la zona. La obra impedirá el escurrimiento hacia el arroyo Antoñico.
“El objetivo fundamental es hacer un saneamiento y una desvinculación de desagües pluviales y cloacales que llegaban al Antoñico”, detalló Eduardo Loréfice, secretario de planificación e Infraestructura.
El funcionario explicó que se realizará una nueva red cloacal que permitirá contar con el servicio a 45 familias de la zona. También se ejecutan los desagües pluviales para conducir adecuadamente el agua. “Una vez finalizado estos trabajos que quedan bajo tierra, se procederá a pavimentar Cervantes y la cortada del barrio”, agregó.
La obra consiste en la ejecución de una red cloacal que interviene la traza del conducto existente en calle Cervantes, con el objetivo de sanear los escurrimientos pluviales y dar servicio a los frentistas.
Para estos trabajos se instalarán aproximadamente 440 metros de nueva cañería de 160 mm de diámetro, iniciando el tramo en la cortada que se encuentra entre Gaboto y Juramento hasta Cervantes. Desde ese punto se avanza hasta Reconquista, luego continúa por Laprida y sigue hasta la cámara de registro previa al puente sobre la acera Sur.
Para llevar adelante estas tareas se prevé la construcción de 9 cámaras de registro, 45 conexiones domiciliarias y 180 m2 de demolición y reconstrucción de pavimento y veredas.
En este momento se está trabajando en las cámaras de registro del conducto cloacal que inicia en la Cortada Cervantes y la reparación del pavimento en ese sector.