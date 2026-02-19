La paritaria estatal pasó a cuarto intermedio: la propuesta salarial que presentó el gobierno

El Gobierno abrió este jueves la paritaria salarial 2026 con los gremios estatales en la Secretaría de Trabajo, en un encuentro del que participaron representantes de UPCN y ATE.

El Gobierno abrió este jueves la paritaria salarial 2026 con los gremios estatales en la Secretaría de Trabajo, en un encuentro del que participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Según se informó, la propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero consiste en una suma fija variable, de carácter no remunerativo y no bonificable, de entre $ 130.000 y $ $280.000, según escalafón.

Tras conocer la propuesta, los gremios estatales pidieron mejorarla y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 12 horas.

Aclararon que quedan excluidos de la presente propuesta el personal docente y las fuerzas de seguridad. Cabe recordar que la reunión paritaria con los gremios docentes será el lunes 23 a las 16.

Luciano Rotman, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, explicó a Elonce que «luego de un intercambio de ideas con el sector sindical se ha acordado pasar a un cuarto intermedio. Se nos han hecho una serie de inquietudes, las cuales nos hemos comprometido a analizar en el transcurso de las próximas horas y a traer una respuesta y una propuesta superadora a la que se hizo».

“Siempre lo destacamos, es muy importante la voluntad de entendimiento comprendiendo el contexto actual en el que se encuentra tanto la provincia como el país. Hay una muy buena vocación de diálogo y de consenso por parte de quienes conformamos esta mesa paritaria”, agregó.

En ese sentido, “la oferta en principio fue de $130.000, fue una oferta de una suma fija no remunerativa que tiene un piso de $130.000 y un tope de $280.000. El sector sindical como decía anteriormente solicitó una mejora de esa propuesta”.

Para la propuesta «se ha tomado un porcentaje de referencia, porque justamente lo que se ofrece es una suma fija no remunerativa. Oscila entre los $130.000 de piso y los $280.000 como máximo. Esa propuesta que se hizo fue este rechazada por el sector sindical».

Desde ATE, Oscar Montes, realizó un balance del primer encuentro. “En esta primera reunión hubo propuesta, ante varios meses de congelamiento salarial. Venimos de una situación muy difícil los trabajadores y trabajadoras del Estado. Hubo propuesta, eso es positivo. Lo que sí es muy poca la propuesta, muy corta. Le pedimos al Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada, porque está muy lejos de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras para recuperar el salario”.

El dirigente insistió en la necesidad de recomponer ingresos tras el congelamiento: “Nosotros fuimos claros, necesitamos recuperar el salario después de tanto tiempo de congelamiento. La propuesta consiste en $130.000 y $280.000 según las categorías. Pedimos también que tengamos clarificación para el día mañana no solamente elevar la propuesta, que todavía es una propuesta corta, sino también, que es una propuesta que está lejos con respecto a clarificar a qué trabajador y trabajadora le corresponde, pero a su vez dejando claro que es una propuesta que es en negro, que es una propuesta que no es remunerativo y sigue generando muchísimos inconvenientes, fundamentalmente para Caja de Jubilaciones y nuestra obra social”.

Muntes también remarcó que el gremio llevó a la mesa puntos pendientes de negociaciones anteriores: “los escucharon, por lo menos hubo una intención del gobierno de tomar la propuesta de los sindicatos, que nosotros hicimos con mucho planteamiento, que veníamos con muchos puntos desde las paritarias del año pasado y que no vencieron. Esperemos que el año 2026 podamos avanzar nuevamente con los salarios, pero también en todas las condiciones de trabajo».

José Allende desde UPCN, indicó: «Vinimos con expectativas porque ayer escuchamos al gobernador que reconoció que los sueldos están bajos y que la provincia está mal, pero los servicios del Estado se brindan a través de los trabajadores».