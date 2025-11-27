Locales

Entre Ríos homenajeará la vida y la obra de Jorge Méndez

El gobernador Rogelio Frigerio encabezará el homenaje a la vida y la obra de Jorge Méndez. Será el 3 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezará el homenaje a la vida y la obra de Jorge Méndez, el 3 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Será desde las 20, habrá música en vivo con Ernesto Méndez, el dúo María Luz Erázun-Ramiro Matteoda y Conjunto Itaý.

El homenaje organizado por el Gobierno de Entre Ríos, será conducido por Santiago Miguel Rinaldi y se invita a la comunidad a participar, con entrada libre y gratuita.

En la ceremonia se entregará una distinción a su familia y se proyectará un audiovisual alusivo a la carrera del artista, autor de clásicos como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, entre otras.

Ernesto Méndez: nació en Paraná y tiene una destacada trayectoria como compositor y arreglador. Ha sido parte de festivales en Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido y Alemania. Se ha presentado en salas de prestigio como el Royal Festival Hall de Londres, el Centro de Estudios Iberoamericanos de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires. Es hijo de Jorge Méndez.

Música en vivo

María Luz Erázun-Ramiro Matteoda: forman un dúo musical que reúne la esencia del litoral en cada escenario. Con más de diez años de trayectoria conjunta, han llevado su propuesta artística a escenarios como Tecnópolis, Festival Nacional de Doma y Folklore (Jesús María), Festival Nacional del Chamamé (Federal), Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes), Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros. Además se presentaron en Chile y Uruguay.

Conjunto Itaý: oriundos de Concepción del Uruguay y con 25 años de trayectoria, tienen cinco trabajos discográficos editados. Representan la identidad de la música litoraleña y la tradición chamamecera de la región.

Te puede interesar

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

admin

Más de 800 personas colmaron el CPC para ver una película entrerriana en el Ficer

admin

Este miércoles será el día más caluroso de la semana

admin
Radio RD 99.1