Más de 800 personas colmaron el CPC para ver una película entrerriana en el Ficer

Emboscada, de Mauro Bedendo, se proyectó este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). Filmada en Paraná, Villa Urquiza y La Picada, cuenta con más de 60 actores locales y de la región en escena. Con entrada libre y gratuita, el Ficer es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer).

La película de Bedendo está protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano. Previamente se proyectó el cortometraje El viaje, del realizador local Julio Gómez. La organización tuvo que sumar sillas para ampliar la capacidad de la sala por la alta convocatoria.

Bedendo recibió el aplauso del público, que reconoció su trayectoria. «Estamos muy impresionados por la cantidad de gente que vino. Estrenar esta película en Entre Ríos y en el Ficer es un placer. Emboscada fue una experiencia muy enriquecedora por trabajar con actores de esta magnitud y un elenco numeroso de la región, con mucho talento».

Osvaldo Laport, por su parte, agradeció al público: «En nombre de Roly Serrano, el mío, de un elenco hermoso y de un grupo de trabajadores frente y detrás de cámara, estamos verdaderamente conmovidos». Y remarcó que en la película «se halla la identidad de un lugar, un aroma, un perfume, un tiempo y un decir».

El público se expresó a través del aplauso, antes y después de la proyección. «Somos de Villa Urquiza y nos emociona ver en la película nuestros lugares más icónicos», expresó Alberto, quien vio la proyección con familiares. Mientras que Inés, que llegó con sus hijos, agregó: «No me imaginé tanta cantidad de gente para ver una película local». Gabriela, por último, concluyó: «Hace años que en Paraná no se ve semejante convocatoria para ver una película nacional y diría, de carácter local».

Otras propuestas de la jornada

Durante el día 2 también se proyectó la película Cien niños esperando un tren, del chileno Ignacio Agüero, director al que el festival le dedicará una retrospectiva. Además, para los más chicos, comenzó el cine infantil que continuará en los próximos días. Otras proyecciones fueron: Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari; Criaturas de la mente, de Marcelo Gomes; Museo de la subversión, de Francisco D¿Eufemia; y La virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, entre otras. También continúan los espacios de debate, formación y fomento de la industria audiovisual.

La Cinemateca de Entre Ríos en el Ficer

El espacio dedicado al archivo, protección y difusión del patrimonio audiovisual es parte del festival con la propuesta Cinemateca Presenta. Este miércoles tuvo una función al aire libre con Los inundados, de Fernando Birri, a la que se sumarán otros títulos. La Cinemateca de Entre Ríos inauguró hace unos días su espacio propio en el edificio del Mirador Tec.

Destacados de este jueves

Sección Oficial: El príncipe de de Nanawa (de Clarisa Navas) a las 17.30, en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

Correntada Cine Argentino: Caían del cielo (de Rubén Plataneo) a las 18, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

Foco Ignacio Agüero: proyección de El otro día (Ignacio Agüero), a las 19.30 en la Sala Rubén Noble del Iaaer (Gregoria Matorras 861) + Cortos Entrerrianos, con la proyección de Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich.

Cine Internacional: proyección de El susurro (de Gustavo Hernández Ibáñez) a las 22 en el Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones + Cortos Entrerrianos: Usuario desconocido (de Leandro Gómez).

Fantasías Animadas: The crazy clouds + Marcelo Estebecorena + proyecciones de Súper Hijitus, a las 23.59 en el Domo (playón de La Vieja Usina – Gregoria Matorras 859).

Accedé a la programación completa en este link: