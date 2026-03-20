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Entregaron equipamiento tecnológico de avanzada para fortalecer la investigación criminal en Entre Ríos

En el marco del plan de modernización de las fuerzas de seguridad, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la firma de un acta acuerdo mediante la cual se formalizó la entrega de equipamiento de alta tecnología a la Jefatura de Policía.

La inversión, que cuenta con aportes de más de 8 millones de pesos del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), está destinada específicamente a áreas críticas en la lucha contra el delito complejo: la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Dirección General de Drogas Peligrosas. Estuvo presente en la rúbrica del acta, el jefe de Policía, Claudio González.

«Nuestra prioridad es dotar a la policía de los mejores recursos tecnológicos para que la inteligencia criminal sea la base de nuestras operaciones. Con estos kits, las áreas especializadas podrán recolectar evidencia de mayor calidad y precisión», señaló el ministro Néstor Roncaglia.

Se trata de kits de vigilancia móviles de última generación, diseñados para operar en condiciones exigentes. Cada unidad cuenta con certificación de resistencia a la intemperie (IP65). Los kits cuentan con unidades de grabación con almacenamiento para hasta ocho cámaras y discos rígidos de alta capacidad (8TB y SSD de 1TB); Módems router con tecnología Wifi 4G para transmisión de datos en tiempo real; tres cámaras IP Full HD de 2MP y una cámara táctica 1080p a batería por cada kit y sistemas de respaldo energético mediante Power Banks de 6000 mAh.

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