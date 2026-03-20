Parte de Entre Ríos bajo alerta naranja por tormentas severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta nivel naranja por tormentas severas que podría afectar a parte de la provincia a partir de la noche de este viernes.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, informó el organismo respecto al alerta naranja, y precisó que estas tormentas estarán acompañadas “principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”.

Además anunció que “se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Para Gualeguay y Victoria emitió un alerta amarillo. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalló el SMN.

Para el sábado el alerta amarillo se extiende a todo el territorio entrerriano.