Gualeguaychú será sede del Campeonato Mundial de Canotaje

La ciudad de Gualeguaychú será el epicentro del deporte internacional al albergar el Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú, junto al Campeonato Mundial Máster y el Campeonato Panamericano de la especialidad.

El evento de elite se disputará del 19 al 25 de octubre sobre las aguas del río Gualeguaychú y reunirá a delegaciones de más de 40 países, convirtiendo a la Costanera local en el punto neurálgico para vecinos, equipos técnicos y aficionados del piragüismo internacional.

La cita de mayor nivel competitivo, correspondiente al Mundial principal (categorías júnior, Sub-23 y sénior), se llevará a cabo entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre. Se calcula la llegada de más de 700 palistas de elite, además de entrenadores, jueces y comités técnicos. Previamente, durante el lunes 19 y martes 20 de octubre, se desarrollarán las pruebas Máster para competidores mayores de 35 años, donde se espera una nutrida presencia de más de 200 deportistas argentinos y otros 200 representantes extranjeros.

La designación de la sede entrerriana representa una oportunidad estratégica para posicionar a la región en el mapa deportivo global. Fuentes de la organización local remarcaron que el certamen es el resultado directo del trabajo articulado entre las instituciones deportivas de la disciplina y el Gobierno municipal. Desde el Ejecutivo local lanzaron una convocatoria abierta a la comunidad para acompañar las regatas desde la ribera, destacando la sinergia que se generará entre el deporte de alta competencia, el turismo sustentable y el desarrollo de la economía local.

Talentos locales en las aguas del río patrio

El certamen internacional contará con una delegación anfitriona que obtuvo sus boletos tras competir en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje Maratón, disputado el pasado abril en el mismo escenario náutico. Entre los clasificados que representarán a Gualeguaychú sobresale Carmina Gómez Gusalli en la categoría C1 júnior, junto a Jorge Fernández en K1 máster masculino, Nahuel Montiel en K1 máster B y Katya Valentina Unrein en la clase adaptada KLM 3 Paracanoe.

A este grupo se suma Roberto “Tito” Palacios, un histórico referente del canotaje entrerriano con amplia trayectoria en certámenes ecuménicos. Palacios ratificó su vigencia deportiva al consagrarse campeón nacional en C1 máster durante el selectivo de abril, prueba en la que además logró el primer puesto en C2 formando dupla con el palista de Colón, Claudio Paiva. Su participación confirma la solidez del proceso formativo y del acompañamiento institucional que se viene desarrollando en los clubes de la zona.

La delegación argentina para las categorías máster mostrará un federalismo marcado, con atletas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones y la anfitriona Entre Ríos. La nómina entrerriana incluye figuras destacadas de Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguay, Colón y la propia sede. Entre los nombres con experiencia previa sobresalen Magdalena Garro, Micaela Maslein, Alan Nielsen, Néstor Pinta y los hermanos Mauricio y Rodrigo Caffa.

La elite nacional busca el podio internacional

En el plano estrictamente competitivo de las categorías superiores (júnior, Sub-23 y sénior), la representación argentina alineará a varios de sus principales exponentes de mediano y largo aliento. Pedro Agustín Ratto, subcampeón mundial Sub-23 en la edición anterior del torneo, aparece como una de las cartas principales de la delegación albiceleste. Según la planificación proyectada por el cuerpo técnico nacional, Ratto competiría en la prueba de K2 junto al bonaerense Juan Ignacio Cáceres.

El equipo argentino sumará además la experiencia de los rionegrinos Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, consagrados campeones mundiales júnior de K2 en la temporada 2023. Asimismo, la convocatoria contempla la participación del neuquino Franco Balboa, atleta con un extenso historial de medallas tanto en el plano sudamericano como panamericano y mundial. La conformación definitiva de los botes nacionales quedará oficializada tras el cierre del período de inscripciones formales de la Federación Internacional de Canotaje (ICF).

El nivel técnico del torneo estará garantizado por la presencia de las máximas potencias de la disciplina. Entre las figuras internacionales proyectadas por la ICF para la temporada 2026 destacan el danés Mads Brandt Pedersen y la sueca Melina Andersson, dominadores de las últimas Copas del Mundo. A ellos se añade la estrella portuguesa Fernando Pimenta, múltiple medallista olímpico, quien competiría en las pruebas dobles de K2 junto a su compatriota José Ramalho.

Exigencia máxima y proyección internacional

Hungría, potencia histórica indiscutida en el canotaje mundial de aguas tranquilas y maratón, desembarcará con un plantel de primer orden. Entre las competidoras registradas en los listados preliminares figuran Zsófia Katalin Csorba, Zsóka Csikós y Giada Bragato, atletas que habitualmente copan las finales A en certámenes europeos. La presencia de estos deportistas de vanguardia asegurará competencias de máximo rigor táctico y físico sobre el circuito trazado frente a la Costanera.

Desde la perspectiva organizativa, las autoridades municipales y deportivas de Gualeguaychú enfatizaron que el predio de la Costanera adaptó sus instalaciones para ofrecer un circuito accesible que permita seguir las competencias a escasos metros de la costa. Las fases de porteo —secciones terrestres donde los palistas deben acarrear sus embarcaciones— se diagramaron como los sectores de mayor atractivo visual para los espectadores.

El desarrollo del Mundial dejará un legado de infraestructura deportiva en la cuenca del río y potenciará la promoción turística de Entre Ríos en los mercados emisores de Europa y América. Con delegaciones de cuatro continentes ya ratificadas y el entusiasmo de la comunidad local, la ciudad ribereña se alista para dar inicio a una fiesta deportiva que combinará tradición náutica, alta competencia y espíritu federal.