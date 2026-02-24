Modo Peña llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz con música y danza folclórica

Este viernes 27 de febrero, a las 20 horas, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), se realizará una nueva edición de Modo Peña, el ciclo cultural con entrada libre que celebra la música y la danza folclórica como parte de la identidad local.
En esta edición se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco, La Solense y el Ballet La Greda, con una programación que combinará música en vivo y danza tradicional.
La propuesta se consolida como un espacio de encuentro abierto a la comunidad, que promueve la participación de artistas de la ciudad y el disfrute colectivo de las tradiciones populares. Modo Peña reafirma el valor del folclore como expresión viva, que une generaciones y fortalece el sentido de pertenencia.
Además, la jornada contará con patio gastronómico y una feria de editoriales y librerías locales, ampliando la propuesta cultural y generando un espacio integral para el encuentro y la producción local.