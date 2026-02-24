Modo Peña llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz con música y danza folclórica

Este viernes 27 de febrero, a las 20 horas, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), se realizará una nueva edición de Modo Peña, el ciclo cultural con entrada libre que celebra la música y la danza folclórica como parte de la identidad local.

En esta edición se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco, La Solense y el Ballet La Greda, con una programación que combinará música en vivo y danza tradicional.