La Feria en tu Barrio estará esta semana en tres puntos de la ciudad

La propuesta municipal acercará alimentos a precios accesibles en las vecinales Rocamora y Artigas, y en la plaza Sáenz Peña. Las actividades se desarrollarán de 9 a 12.30, con participación de productores y emprendedores locales.
La Municipalidad de Paraná continúa con el programa Feria en tu Barrio, una propuesta que acerca productos alimenticios a precios accesibles a distintos sectores de la ciudad y, al mismo tiempo, fortalece los circuitos de comercialización directa para productores y emprendedores locales.
El recorrido comenzará el miércoles en la vecinal Rocamora, en plaza España, sobre calle Santo Domínguez. El jueves será el turno de la vecinal Artigas, en la plaza Mártires de Malvinas, ubicada en la intersección de las calles Liga de los Pueblos Libres y Éxodo Uruguayo. Finalmente, el sábado funcionará el punto fijo de la plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.
Las actividades se desarrollarán de 9 a 12.30.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la iniciativa “permite a los vecinos acceder a alimentos a precios accesibles y, al mismo tiempo, genera oportunidades de comercialización para productores y emprendedores locales”.
En ese sentido, señaló que Feria en tu Barrio forma parte de una política municipal orientada a fortalecer la producción y el consumo local, acercando la oferta de alimentos a los barrios, facilitando el encuentro directo entre productores y consumidores, con una modalidad que contribuye a mejorar las condiciones de comercialización y ampliar las posibilidades de compra de las familias.