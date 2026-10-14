La Feria en tu Barrio estará esta semana en tres puntos de la ciudad

La propuesta municipal acercará alimentos a precios accesibles en las vecinales Rocamora y Artigas, y en la plaza Sáenz Peña. Las actividades se desarrollarán de 9 a 12.30, con participación de productores y emprendedores locales.

La Municipalidad de Paraná continúa con el programa Feria en tu Barrio, una propuesta que acerca productos alimenticios a precios accesibles a distintos sectores de la ciudad y, al mismo tiempo, fortalece los circuitos de comercialización directa para productores y emprendedores locales.