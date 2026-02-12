Se habilitaron nuevos cupos para la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná

Ante la importante demanda, se habilitan 100 nuevas inscripciones para la modalidad Sin Remeras. Se llevará a cabo el sábado 21 de febrero con dos distancias, 10 km competitiva y 5 km competitiva. Es organizado por la Municipalidad.

Cada vez falta menos para la realización de la 5º edición de la carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”. Con más de 2.000 inscriptos, pero con una alta demanda de interesados, la organización decidió habilitar 100 nuevos cupos para la modalidad Sin remeras. Las inscripciones tienen un valor de 8.000 pesos y los interesados podrán anotarse accediendo al sitio digital www.encarrera.com.ar/parana