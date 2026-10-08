La Municipalidad desplegó un operativo de emergencia para atender las consecuencias del temporal

El Comité de Emergencia Municipal dispuso 10 equipos de trabajo en distintos sectores de Paraná para asistir a los vecinos afectados por los fuertes vientos. Se registraron caídas de árboles y postes, riesgos eléctricos y voladuras de techos en viviendas precarias.

La Municipalidad de Paraná despliega desde la tarde de este miércoles un operativo de emergencia para atender las consecuencias del temporal que afecta a la ciudad. Las tareas se concentraron en la remoción de árboles caídos, la neutralización de riesgos eléctricos y la asistencia directa a las familias damnificadas.

El coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, Xavier Bilbao, detalló que “hay 10 equipos desplegados en la ciudad” y que el Comité de Emergencia continúa monitoreando el clima. “Se mantiene la alerta naranja porque hubo una primera tormenta y otra podría llegar en la madrugada de este jueves. Por eso era muy importante que este operativo llegara rápidamente para transitar la noche sin complicaciones que puedan agravarse”, explicó.

Intervenciones en la trama urbana

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, informó sobre los puntos críticos abordados: “Uno de los principales inconvenientes se produjo en calle Laurencena, donde cayó un árbol de gran porte que interrumpió la circulación, pero se liberó el tránsito tras la rápida intervención municipal. Lo mismo sucedió en Mitre y San Martín ante un riesgo eléctrico por una columna dañada, donde acudió Alumbrado Público”.

En cuanto a la infraestructura de drenaje, Hirschfeld aclaró que “no hubo anegamientos en los desagües pluviales y los arroyos vienen funcionando con sus cursos naturales”.

Al respecto, Bilbao coincidió en que “los principales inconvenientes estuvieron asociados a las ráfagas de viento y no a las precipitaciones”, aunque advirtió que el monitoreo se mantiene en las zonas bajas del borde oeste y suroeste de la ciudad.

Asistencia directa y trabajo territorial

En paralelo a las tareas de despeje, la Secretaría de Desarrollo Humano dispuso asistencia directa con insumos de primera necesidad para los vecinos que sufrieron voladuras de techos o daños materiales en sus viviendas.

En ese marco, valoraron la respuesta del personal y el compromiso del voluntariado: “Quiero destacar especialmente la participación solidaria del equipo de auxiliares de Protección Civil durante esta contingencia. Su vocación de servicio y el trabajo codo a codo en el territorio son fundamentales para llegar rápido a cada familia que necesita asistencia”, dijo el secretario del área.

Asimismo, el funcionario remarcó que se mantiene un seguimiento permanente de la situación «para acompañar a los vecinos y dar respuesta inmediata si las condiciones meteorológicas se agravan durante las próximas horas».

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante la vigencia del alerta naranja, la Municipalidad de Paraná recomienda a los vecinos extremar las medidas de prevención:

-Evitar circular por la vía pública durante tormentas intensas salvo extrema necesidad.

-No acercarse ni tocar cables caídos, postes dañados o estructuras electrificadas.

-Permanecer alejados de árboles de gran porte, ramas inestables y cartelería pública.

-Asegurar u orillar objetos de balcones, patios y terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.

-Evitar sacar residuos a la vía pública para no obstruir los desagües.

-Informarse únicamente por canales oficiales del Municipio y del Servicio Meteorológico Nacional.