La llegada de aire polar provocará fuerte descenso de temperaturas

Hacia el fin de semana se profundiza el ingreso del aire polar con una caída térmica marcada y posibles heladas en el centro del país tras jornadas previas de inestabilidad.

Los próximos días se presentarán con inestabilidad en el noreste argentino y luego el ingreso de aire frío de origen polar. Este patrón es consistente con situaciones de transición estacional, donde los contrastes térmicos comienzan a intensificarse.

Durante este jueves, el sistema de precipitaciones se concentra sobre la región del Litoral, con acumulados que alcanzan entre 60 mm y 80 mm en sectores del norte de Corrientes, sur de Misiones y este de Chaco y pueden extenderse hacia el oeste. Este comportamiento responde a la persistencia de humedad en capas bajas y forzantes dinámicos en niveles medios.

En el resto del país mantiene condiciones más estables. Se destacan temperaturas máximas de 25 °C a 28 °C en el norte, entre 20 °C y 24 °C en la región central y de 12 °C a 16 °C en la Patagonia, configurando un gradiente térmico bien marcado.

Transición frontal y reorganización térmica

El viernes se observa una retracción del núcleo de lluvias hacia el noreste, afectando principalmente a Corrientes, Misiones y el este de Entre Ríos, con extensión hacia Uruguay. En forma simultánea, comienzan a registrarse precipitaciones débiles sobre el este de Santa Fe, anticipando el avance del sistema frontal.

El aspecto térmico empieza a evidenciar cambios progresivos. Mientras el norte aún conserva máximas de 25 °C a 28 °C, en la Patagonia ya se instala una masa de aire más fría, con temperaturas máximas por debajo de 12 °C y una mayor frecuencia de mínimas inferiores a 0 °C en zonas cordilleranas y mesetas.

Para el sábado, el frente frío avanzará sobre la región central, generando lluvias de entre 10 mm y 20 mm en sectores del sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, este de Córdoba y Entre Ríos. Este pasaje frontal marca el inicio del descenso térmico más significativo del período.

Ingreso de aire polar y primeras heladas

El domingo se configura como la jornada más relevante desde el punto de vista térmico. Con el frente desplazado hacia el noreste, las condiciones de estabilidad, cielos despejados y viento en calma favorecen una intensa pérdida radiativa nocturna.

En este contexto, se consolida una masa de aire frío de origen polar sobre gran parte del país. Las temperaturas mínimas descienden a un rango de 0 °C a 4 °C en amplias áreas del centro, incluyendo el sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y sur de Mendoza, con alta probabilidad de heladas, según el informe elaborado por Leonardo De Benedictis de Meteored.

Desde el punto de vista agropecuario, este escenario representa un punto crítico. Las primeras heladas de la temporada pueden generar impacto en cultivos tardíos y requerir medidas de manejo en sistemas ganaderos, especialmente en regiones donde aún no se ha producido la adaptación al descenso térmico.

Pronóstico para Paraná

Para la ciudad de Paraná, el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables en los próximos días, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y 23 grados hasta el sábado, mientras que las mínimas se mantendrán por encima de los 12 grados.

Sin embargo, a partir del domingo se evidencia un marcado descenso térmico, con mínimas cercanas a los 9 grados y máximas que no superaron los 20. El ingreso de aire frío se consolida hacia el inicio de la semana, con mañanas más frescas, cielo mayormente despejado y escasa probabilidad de precipitaciones.