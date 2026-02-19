Caseros: Buscan a un joven de 23 años que salió a buscar trabajo y no regresó

Brian Tomás Otero, apodado «Toto», fue visto por última vez el pasado lunes. Su familia recorre diversas localidades de Entre Ríos tras recibir pistas sobre su paradero.
Desde las seis de la tarde del lunes, la familia de Brian Tomás Otero vive horas de angustia. El joven de 23 años salió de su hogar con una promesa firme: «Me voy y, hasta que no consiga trabajo, no vuelvo». Según relató su madre, Rosa Comparada, Brian se encontraba deprimido tras llevar veinte días desempleado, sintiendo la presión personal de su mayoría de edad pese a mantener una excelente relación con su entorno familiar.
El operativo de búsqueda
La denuncia formal ya fue radicada en la localidad de Caseros. Ante la falta de noticias, sus allegados iniciaron un rastrillaje propio que incluyó paradas en Concepción del Uruguay, Urdinarrain y Colón. “Recorrimos la zona por donde pudo haber ido a pedir empleo, ya que él cuenta con carnet profesional para manejar camiones”, explicó Rosa.
La búsqueda se ve dificultada porque Brian no lleva teléfono celular (el suyo se había roto días atrás). Los últimos datos indican que se habría trasladado haciendo «dedo». Testimonios recientes sugieren que fue visto fuera de Gualeguaychú y que habría pasado por Colón consultando por vacantes laborales.
Señas particulares
Al momento de su desaparición, el joven vestía:
- Remera: Negra.
- Pantalón: Verde aceituna.
- Accesorios: Llevaba un bolso.
«Quiero creer que por vergüenza no pide prestado un teléfono, aunque conoce mi número de memoria», sostuvo su madre, apelando a la solidaridad de quien pueda haberlo visto.
Contacto
La familia solicita a la comunidad brindar únicamente información concreta para no entorpecer la búsqueda. Ante cualquier dato certero, comunicarse al teléfono: 3446 300967 o dar aviso a la dependencia policial más cercana, publicó Radio Máxima.