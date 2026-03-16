Las denuncias de Defensa del Consumidor se podrán hacer a través de Mi Paraná

El Municipio incorporó en el portal Mi Paraná el servicio “Mi derecho como consumidor”, que permite realizar denuncias, acceder a información y solicitar asesoramiento de manera online.

Como parte del Plan Estratégico de Transformación Digital y en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se conmemoró este domingo, la municipalidad de Paraná incorporó en el portal Mi Paraná el servicio “Mi derecho como consumidor”. El mismo permite realizar denuncias, acceder a información y solicitar asesoramiento de manera online.

El servicio posibilita a los vecinos gestionar reclamos de forma simple, digital y en cualquier momento, sin necesidad de realizar trámites presenciales. “Esta incorporación forma parte de una política de modernización que acerca herramientas concretas a los vecinos, agiliza los trámites y fortalece la protección de los derechos en las relaciones de consumo”, destacó el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa.

Por su parte, la coordinadora del Organismo de Defensa del Consumidor, Patricia Valin, señaló que “este servicio digital permite que iniciar un reclamo sea más fácil y rápido. Todo el proceso se realiza de manera online, sin papeles y ni trámites innecesarios. Es un avance importante para el Municipio y, sobre todo, un beneficio concreto para los consumidores”.

A través de los formularios disponibles en la plataforma, los usuarios pueden iniciar denuncias por inconvenientes en la compra de productos o contratación de servicios, además de solicitar asesoramiento. El sistema también permite mantener un canal de intercambio con el área y recibir notificaciones sobre el estado del trámite a través del correo electrónico registrado en la plataforma.

Funcionamiento

El servicio se encuentra disponible en la plataforma Mi Paraná.

Al ingresar, los usuarios acceden a información sobre los trámites que realizan en la oficina, datos de contacto y las secciones Reclamos, Preguntas Frecuentes y Normativas. Allí se detalla quiénes pueden realizar presentaciones y qué situaciones pueden ser reportadas.

El trámite es gratuito y no requiere asesoría ni gestoría legal.

Otros datos de contacto

Lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas

Dirección: Urquiza N° 831

0343-4236504 o a la línea gratuita 0800-555-5566

WhatsApp: 3435025948

Mail: defesadelconsumidaro@parana.gob.ar