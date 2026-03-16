Un incendio en Paraná terminó con una persona hospitalizada

El fuego afectó gran parte de la construcción y las pérdidas materiales dentro de la vivienda fueron importantes.

Un incendio se produjo este lunes en una propiedad ubicada en la zona oeste de Paraná y una persona fue hospitalizada. El hecho ocurrió en calle República de Siria, entre El Resero y Segundo Sombra.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de extinción para controlar las llamas. Según se informó, el fuego afectó gran parte de la construcción y las pérdidas materiales dentro de la vivienda fueron importantes.

Como consecuencia del episodio, una persona debió ser asistida y trasladada hacia el Hospital San Martín. En el nosocomio recibió las primeras curaciones y quedó bajo observación para evaluar su estado de salud.

Por el momento, se desconocen las causas que habrían originado el foco ígneo, las cuales serán determinadas mediante los peritajes correspondientes a cargo de las autoridades competentes.