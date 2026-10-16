Miles de personas colmaron las calles de Paraná en defensa de la universidad pública

Una nutrida movilización se inició desde la Plaza 1° de Mayo de Paraná como parte del reclamo nucleado en la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizó este jueves en distintos puntos de Argentina.

Con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales, se inició la Marcha Federal Universitaria en Paraná.

La jornada tuvo como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

Una nutrida movilización se inició desde la Plaza 1° de Mayo y recorre las calles del centro de la capital entrerriana. Entre los diversos testimonios recabados por Elonce, se advirtió que los recursos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

La marcha se desarrolló por las principales calles del centro de Paraná, con la participación de estudiantes, representantes gremiales y autoridades de instituciones académicas.

Los sectores convocantes insistieron en que el financiamiento universitario debía garantizar tanto el funcionamiento de los establecimientos como las condiciones laborales de quienes integran el sistema educativo.

El reclamo de los manifestantes estuvo orientado a garantizar que las universidades cuenten con los recursos necesarios para sostener sus actividades académicas y permitir que los estudiantes puedan completar sus carreras.

Uno de los testimonios recogidos durante la movilización fue el de un estudiante oriundo del interior de Entre Ríos, quien describió las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes que deben trasladarse a Paraná para continuar sus estudios universitarios.

«Vine a marchar principalmente por la universidad pública, por todos mis compañeros y porque quiero que al pueblo argentino le vaya bien. Eso se logra con educación, trabajo y financiamiento. Las leyes se cumplen y le exigimos al Gobierno nacional y a toda la política que presione para que la ley se cumpla», afirmó.

El joven explicó que estudiar lejos de su localidad de origen implica afrontar numerosos gastos, especialmente relacionados con la vivienda, la alimentación y el transporte. También señaló que muchos estudiantes deben trabajar mientras cursan sus carreras para poder sostenerse económicamente.

Al profundizar sobre las principales dificultades que atraviesan los estudiantes, el entrevistado hizo hincapié en las desigualdades que existen entre quienes viven cerca de las instituciones universitarias y aquellos que necesitan trasladarse desde otras localidades.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, participó de la movilización y explicó los motivos del reclamo. La autoridad académica hizo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y en la necesidad de garantizar los recursos para sostener las actividades educativas.

«Nosotros estamos marchando en defensa de lo que es la Universidad Pública Argentina y en ese marco el pedido de que finalmente el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario para que tengamos salarios actualizados, que no tengamos ese deterioro del 30% de nuestro salario, para que tengamos becas universitarias y para que podamos tener una previsión en nuestro día a día», expresó.

La decana también describió las consecuencias del deterioro salarial sobre el funcionamiento de las facultades. «Nosotros tenemos mucho compromiso con lo que hacemos, cuidamos mucho la universidad pública, es un orgullo para nosotros, pero el deterioro salarial hace que se recurra al multiempleo, que muchos pidan licencia para ir a trabajar a otros lugares», explicó.