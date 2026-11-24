Este miércoles 25 de noviembre, de 20 a 24:00, se podrá disfrutar de platos seleccionados de milanesas a mitad de precio en 19 establecimientos de la ciudad. La iniciativa, acompañada por la Municipalidad, busca incentivar el consumo, fortalecer la actividad gastronómica y promover espacios de encuentro.

La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), en el marco del trabajo articulado entre el sector público y privado para dinamizar la economía local y potenciar la oferta turística de la capital entrerriana.